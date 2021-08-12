 

В Абхазии нашли тело россиянки, утонувшей в Сочи

12.08.2021, 19:08, Новости дня
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В акватории Гагры нашли тело российской туристки Юлии Лукьяновой, которая приехала отдыхать в Сочи, пишут местные СМИ со ссылкой на МЧС Абхазии.

Тело 22-летней россиянки доставили в морг районной больницы, родственники прибыли в Абхазию и опознали ее, передает Sochi24.

Отмечается, что девушка 8 августа утонула в Адлере, морским течением ее принесло в Гагру.

В конце июля возле реки Мацесты в Сочи, вышедшей из берегов из-за прошедшего ливня, погиб один человек.



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