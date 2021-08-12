 

В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов

12.08.2021, 19:08, Новости дня
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«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную Думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

«Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в Telegram-канале комиссии.

По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в РФ возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают РФ фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков».

«Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии.

Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России.



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