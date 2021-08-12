 

“Даже ливень – против российских оккупантов”. Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Крым

12.08.2021, 18:38, Новости дня
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Лавров принимает участие в молодежном форуме “Таврида” в Судаке. Организаторы из-за ливня не смогли провести для него экскурсию, сообщило в Telegram “Крыминформ”.

“Лавров приехал на площадку арт-кластера “Таврида” под Судаком. Погода плохая, на улице ливень. Зато компания хорошая министру на пару часов гарантирована”, – написали в посте.

“Даже ливень – против российских оккупантов, и это еще “камни с неба” не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде”, – прокомментировал поездку Лаврова на полуостров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Навіть злива — проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди. https://t.co/whcrDyUPdr

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 12, 2021

Лавров 12 августа назвал учредительный саммит Крымской платформы, который должен состояться в Киеве, “шабашем”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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