 

“Зеленский поручил”. СНБО намерен провести заседание, посвященное лесам

12.08.2021, 18:38, Новости дня
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“Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством […] Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное залеснение Украины”. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшнем совещании его участники обсуждали также вызовы и угрозы национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2307896696010936

Контекст:

7 июня Зеленский подписал указ о старте в Украине проекта по увеличению площади лесов “Зеленая страна”. “Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев”, – говорил президент.

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщило 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. “По европейским рекомендациям, оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн га новых лесов”, – пишет ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

Заседания СНБО, как правило, периодически проходят по пятницам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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