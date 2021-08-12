«Изорванный российский флаг на баррикаде»: Борис Рожин рассказал о своих впечатлениях от «Солнцепека»

Сегодня премьера нового отечественного фильма «Солнцепек» про события в Донбассе летом 2014 года. Кинолента основана на реальных событиях и расскажет о судьбе одной луганской семьи, которая пытается выжить в зоне боевых действий.

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога Colonel Cassad Борис Рожин посмотрел «Солнцепек» одним из первых на закрытом предпоказе 11 августа, а после написал рецензию в своем блоге.

Журналист отметил, что «Солнцепек» стал первым фильмом, который попытался раскрыть наболевшую тему Донбасса. У киноленты и есть технические недостатки, однако она смогла доподлинно передать атмосферу ужаса, творившегося в Луганской области тем жарким летом.

«Ну и если говорить по итогам, то на мой субъективный взгляд, это пока что лучший отечественный фильм в этом году. Он не идеален, он неровен, но за смелость в попытке раскрыть острую и наболевшую тему, он явно заслуживает внимания. Это не проходная конъюнктура на отвали, фильм действительно поднимает важные и наболевшие вопросы. И главный символ этих вопросов – изорванный российский флаг на баррикаде у разбомбленного здания ОГА в Луганске. Флаг очевидно символизирует изорванные надежды тех людей, которые встали на Донбассе весной 2014-го года» — заключил Рожин

Эксперт рекомендует «Солнцепек» к просмотру, особенно если вам интересны события на Украине и Донбассе. Киноленты на данную тематику снимают редко, поэтому они всегда стоят вашего внимания, подытожил Рожин.