 

Аналитик Петров: У Лукашенко проблемы с головой

12.08.2021, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У Лукашенко в голове застрял огромный снаряд”, – с этих слов начал свое выступление украинский военный эксперт Алексей Петров. Аналитик раскритиковал президента Белоруссии за скандальные высказывания про Украину.

Двусторонние отношения между Белоруссией и Украиной и так оставляют желать лучшего после международного скандала, связанного с провалом спецоперации Незалежной по задержанию так называемых “вагнеровцев”. Однако Лукашенко удалось усугубить ситуацию во время недавней пресс-конференции.

Петрова не устроило заявление белорусского лидера о том, что задержанные в Минске граждане России сами попросились на родину. Напомним, спецслужбы Украины планировали арестовать некоторых из них по обвинению в участии в военном конфликте на Донбассе.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Лукашенко призвал наказать Зеленского. По словам белорусского президента, его украинский коллега виноват в том, что не прислал генпрокурора, который должен был бы защитить задержанных людей. Вместо этого проблему удалось решить совместно с российским надзорным ведомством.

Кроме того, военный аналитик заявил, что у Лукашенко проблемы с головой из-за угрозы президента ввести санкции против Украины. По мнению Петрова, из-за “бестолковости” Лукашенко страдают простые белорусы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков

24.07 / Мнение: Тривиальный феномен

24.09 / Российский гигантский атомный ледокол «Арктика» впечатлил японцев

17.07 / В Москве разработают стандарт реконструкции старых школ – Собянин

04.10 / Мнение: О назначенных жертвах борьбы с коронавирусом в России

18.12 / Россиян предупредили о возможном уголовном наказании за ношение «умных» часов

17.09 / Разговор европейцев с товарищем Си

13.07 / Ученые из США разработали систему для предсказания продолжительности жизни по крови

10.07 / Минобороны: российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунный ответ у добровольцев

14.01 / Мнение: Зачем в Вашингтон ввели войска?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика