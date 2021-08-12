«Таджикистан – страна секс-туризма»

Китайский вебсайт опубликовал статью про проституцию в Таджикистане

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Фарзон Мухаммади



Photo: Бо истифода аз аксҳои бойгонӣ (RFE/RL)

Популярный в КНР вебсайт опубликовал статью про проституцию в Таджикистане и, со ссылкой на социологическое исследование, указал цены на интимные услуги местных «ночных бабочек». О том, кем, когда и где был проведен социологический опрос, не сообщается. Статья о таджикских «жриц любви» появилась на китайском сайте в июне этого года – власти Таджикистана до сих пор на нее никак не отреагировали.

14 тысяч проституток. Цена на интимные услуги – от 15 юаней

Вебсайт «Свободная волна» (网易-Wangyi) пишет, что в Таджикистане действуют 200 публичных домов, в которых работают 14 тысяч «ночных бабочек». Автор статьи Джиянг Шен Яна (蒋沈杨) отмечает, что цена на интимные услуги колеблется от 15 юаней или 20 сомони (около $2) до 1000 сомони (около $100).

В Таджикистане услугами проституток можно пользоваться на улице, в барах, ресторанах, ночных клубах и саунах, отмечает автор.

Статья китайского вебсайта о проституции в Таджикистане

Власти Таджикистана пока не подтвердили и опровергли опубликованную на китайском сайте статистику. Точное количество представительниц самой древней профессии неизвестно, однако в 2018 году таджикские власти составили список из примерно 6 тысяч женщин, занимающихся проституцией.

Вебсайт «Свободная волна» отмечает: “В Таджикистане, одной из стран Центральной Азии, очень много красивых женщин. В связи с тем, что после распада Советского Союза в стране разгорелась гражданская война, сейчас на одного мужчину по статистике приходиться 5 женщин. К тому же, слабая экономика способствует увеличению количества проституток».

Гулджахон Бобосодикова: “Это преувеличение”

Гражданские активисты и защитники прав женщин в Таджикистане подвергли сомнению опубликованную вебсайтом статистику. Гулджахон Бобосадыкова, руководитель Коалиции неправительственных организаций Таджикистана «От равенства юридического – к равенству фактическому» не отрицает, что в местные женщины и девушки занимаются проституцией. «Однако таких женщин не так много, как пишут на этом сайте. Это явное преувеличение»», отметила она в беседе с Радио Озоди.

Гулджахон Бобосадыкова

В Таджикистане проституция не является уголовным преступлением, за нее предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В настоящее время согласно статье 130 Кодекса об административных правонарушениях отныне за занятие проституцией грозит штраф от 500 до 2000 сомони. Если “жрица любви” будет задержана повторно, то ее ждет наказание пожестче: штраф в размере от 1650 до 2750 сомони или от 10 до 15 суток административного ареста.

Хилолби Курбонзода, глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистане, на днях на пресс-конференции в Душанбе, в ответ на вопрос о проституции в стране отметила, что ведомства совместно с МВД Таджикистана проводит рейды по выявлению “ночных бабочек”. Специалисты Комитета после рейдов ведут профилактическую беседу с задержанными “жрицами любви”.

«Мы предлагаем им работу. Однако, когда они узнают, что зарплата составляет всего 400 сомони, отказываются, ссылаясь на то, что эту сумму могут достать всего за несколько часов. Конечно, я считаю, что занятие проституцией – это позор для женщины», -сказала Хилолби Курбонзода.

Китайский вебсайт отмечает, что в соседних государствах, в том числе в КНР, Таджикистан давно считают страной секс-туризма. «В страну часто приезжают соседи-афганцы с целью секс-туризма. Среди клиентов – много богатых людей. Этому способствуют довольно свободная среда и то обстоятельство, что таджики и афганцы разговаривают на одном и том же языке. Именно поэтому Таджикистан для многих афганцев является удобной для секс-туризма страной», пишет Джиянг Шен Ян.

Полгода назад на сайте телекоммуникационной компании Tencent (腾讯网) появилась статья «Хотя Таджикистан бедная страна, там много красивых женщин, которые привлекают китайскую молодежь». Статья была иллюстрирована фотографиями полуголых девиц и таджичек в национальной одежде.

«Почему китайские мужчины так стремятся в эту страну? Потому, что там женщины охотно выходят замуж за иностранцев. В Таджикистане из-за большого количества женщин существует многоженство. Здесь можно встретить очень много туристов из Китая, которые ищут себе спутницу жизни», – отмечается в статье. Автор советует холостым мужчинам из КНР жениться на таджичек. В Поднебесной, по данным издания, проживают около 30 миллионов холостых мужчин.

Ойнихол Бобоназарова: Это всего лишь агитация

Ойнихол Бобоназарова, известный юрист и правозащитник, считает, что публикация таких статей на китайских сайтах преследует определенную цель. «Китайские компании набирают на работу в Таджикистане, в основном, своих граждан. Реализацию любого проекта с китайским финансированием в Таджикистане осуществляется гражданами КНР. И китайские сайты, публикуя статьи о таджикских женщинах, а также о дешевых услугах местных “жриц любви”, агитируют китайских мужчин поехать на работу в Таджикистан», считает Бобоназарова.

Ойнихол Бобоназарова

В Таджикистане работают тысячи рабочих из Китая. Они трудятся в китайских компаниях, которые занимаются освоением и разработкой месторождений и строят правительственные и другие здания. Некоторые китайцы успели жениться на местных девушек.

«Я уже десять лет живу с китайцем…»

Нодира Ходжаева, жительница Худжанда, десять лет назад вышла замуж за 50-летнего китайца Люй Цуна. У семейной пары трое детей. Люй в 2006 году после смерти первой жены приехал в Таджикистан и начал работать в дорожной компании. Здесь он встретил Нодиру.

Нодира Ходжаева и Люй Цун. Фото из семейного альбома

«Мой отец работал водителем у Люй Цуна. Я однажды заболела и он вместе с моим отцом приехал навестить меня. Люй очень мне помог, оказалось, что его предки были врачами. Спустя некоторое время он сделал мне предложение и я, в благодарность за все то, что он сделал для нашей семьи, согласилась выйти за него замуж», рассказывает Нодира Ходжаева. По ее словам, перед свадьбой Люй Цун принял ислам. Вместе совершили Умру – малый хадж. Сейчас муж и жена выращивают овощи для рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании», которая находится в городке Зарнисор, в 90 километрах от Худжанда.

Супруги выращивают овощи для рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании»

Однако СМИ сообщают и о конфликтах на бытовой почве между гражданами Таджикистана и КНР. В январе этого года жительница города Вахдат был задержана сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана по подозрению в убийстве 68-летнего гражданина Китая.

Как сообщил пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана, житель Китая имел отношения с жительницей кишлака Чиртак, матерью одиночкой. Мужчина регулярно приглашал женщину к себе на полевой стан, где за определенную плату вступал с ней в интимную связь. 8 января между ними возник конфликт: женщина отказалась от интима, а житель КНР, разозлившись, ударил ее кочергой, на что подозреваемая схватила деревянный стул и нанесла мужчине несколько ударов по голове, которые оказались смертельными для него.

По официальным данным, более 30 таджичек вышли замуж за граждан КНР.

Жители Таджикистана, большинство населения которого исповедуют ислам, в основном не одобряют брак с иностранцами. Согласно Семейному кодексу Таджикистана, иностранцы имеют право жениться или выходить замуж за граждан Таджикистана, прожив в стране не меньше года, а при регистрации брака стороны обязаны заключить брачный договор. К тому же, иностранный супруг или супруга должны приобрести жилье своему партнеру в Таджикистане.

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