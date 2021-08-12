Автомобиль влетел в остановку на юго-западе Москвы

В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате пострадали бабушка и ее внучка.

«На улице Миклухо-Маклая в районе дома 9 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадали два человека – бабушка и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке», – говорится в сообщении в Telegram-канале московского ГИБДД.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы.