Автомобиль влетел в остановку на юго-западе Москвы
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В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате пострадали бабушка и ее внучка.
«На улице Миклухо-Маклая в районе дома 9 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадали два человека – бабушка и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке», – говорится в сообщении в Telegram-канале московского ГИБДД.
Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы.
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