На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове»

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона.

Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории.

В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России.