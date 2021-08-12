Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России

Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным от коронавируса туристам из РФ с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве.

«В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в РФ в течение 72 часов до въезда», – говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Венгрии в Москве, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы. В сообщении указано, что «к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги)».

Уточняется, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов. «При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено», – добавили в посольстве.

Напомним, что россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине.