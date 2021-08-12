 

Талибы заявили о захвате штаба полиции города Герата

12.08.2021, 17:58, Новости дня
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Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили штаб полиции третьего по величине города в Афганистане – Герата, заявили представители талибов.

«Полицейское управление Герата захвачено», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что в распоряжение боевиков попала военная техника, оружие и боеприпасы.

Ранее талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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