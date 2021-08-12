Телеканал «Интер» вновь проверят из-за фильмов с запрещенными на Украине актерами

На украинском телеканале «Интер» пройдет третья внеплановая проверка в связи с показом фильмов с российскими актерами, сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

«Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО «Телеканал «Интер» (логотип «ИНТЕР») 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и, обнаружив признаки нарушения украинского законодательства, назначил ему внеплановую невыездную проверку. Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», – сообщается на сайте Нацсовета.

По данным регулятора, в этот период в эфире «Интера» были продемонстрированы картины «Место встречи изменить нельзя» (1979) режиссера Станислава Говорухина, «Узник замка Иф» (1988) с Михаилом Боярским, «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978) с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым, «По семейным обстоятельствам» (1978) с Евгением Стебловым, «Большая перемена» (1973) с Валентиной Талызиной.

Отмечается, что указанные артисты внесены в черный список украинского Минкульта за «незаконное посещение Крыма, участие в съемках на полуострове и в пропагандистских мероприятиях РФ, за поддержку российской агрессии против Украины». Новую проверку телеканалу назначили с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Телеканал должен отправить регулятору документы и материалы для проведения проверки, а также свои объяснения.

В июле телеканалу «Интер» уже назначали внеплановую проверку в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из «черного списка».

Ранее минкультуры Украины внесло в список «угроз» почти 200 человек. В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Напомним, министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.