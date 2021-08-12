 

Мнение: О гибучем длинном языке

12.08.2021, 17:56, Разное
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Ни дня не служивший в армии министр обороны Сергей Шойгу продолжает удивлять…

Прежде всего, неизвестными доселе возможностями языка. Что ни день, то новая их демонстрация. То столицу в Сибирь переносит, то новые города для учёных создаёт с нуля, то внутренних врагов народа разоблачает.

А сегодня – новый поворот.

Всех – на достройку БАМа!

Студенты и железнодорожные войска подключены к проекту по расширению БАМа. Об этом заявил в четверг глава Минобороны Сергей Шойгу после символической церемонии закладки первого камня на стройке, которая обойдется налогоплательщикам в 700 млрд рублей. Он напомнил также, что то привлечение стройотрядов к мегапроектам активно использовалось в #СССР.

«Подобная практика не нова, – сказал он. – В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители».

М-да… Уж лизнул, так лизнул. Во всю мощь великого и могучего. Раньше вроде за ним такого не замечалось?

Но вот вопрос. А ещё хоть что-то, кроме как возрождать худшие практики времён Советского Союза, нынешняя #власть вообще умеет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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