МВД Беларуси обучит голубей срывать БЧБ-ленточки

Официальный телеграм-канал пресс-службы белорусского МВД рассказал о достижениях правоохранителей в области орнитологии.

Сотрудники орнитологического центра МВД Беларуси обучили городских голубей участвовать в демонтаже антигосударственной символики. Первая группа сизых патриотов уже вылетела в неблагополучные микрорайоны столицы ликвидировать бело-красно-белые ленточки. Пернатый с помощью своего клюва будет снимать ленточку и сбрасывать её вниз, получая за это вознаграждение от сопровождающих птиц сотрудников ОМОНа.

«Наш сильный лидер Александр Лукашенко постановил в кратчайшие сроки избавиться от антигосударственной символики. Но змагары полюбили клеить свою фашистскую символику в труднодоступные места. В этой страшной борьбе за нашу страну мы должны использовать все средства. Поэтому наши орнитологи придумали лучший способ очистить от шелудивой символики нашу страну: с помощью голубей. Надрессированные пернатые срывают за секунды эти ваши ленточки, тем самым делая великое дело», — высказалась о новом способе демонтажа БЧБ-символики пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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