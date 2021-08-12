 

В Донецкой и Луганской областях пройдут масштабные учения СБУ

12.08.2021, 17:44, Новости дня
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“13 августа СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, учения будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.

В спецслужбе призвали местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности, а также при передвижении по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об учении и тому подобное).

https://www.facebook.com/ssu.mariupol/posts/4437908796260387

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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