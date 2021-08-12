 

Латвия отправила спецбатальон полиции на границу с Беларусью

12.08.2021, 17:44, Новости дня
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“Учитывая чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, для предотвращения незаконного пересечения границы Госполиция будет оказывать поддержку Государственной пограничной охране (ГПО) и мобилизовала как свои возможные человеческие ресурсы, так и материально-техническую поддержку”, – говорится в сообщении.

В четверг сотрудники батальона Госполиции приступили к патрулированию границы Латвии и Беларуси вместе с пограничниками.

Отмечается, что дополнительную поддержку погранохране ежедневно оказывают 36 сотрудников администрации Госполиции Латгальского региона.

Контекст:

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Всего с 6-го по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 295 нелегалов, 355 – с начала года (данные на 11 августа), подчеркнули в ГПО.

Из-за наплыва мигрантов правительство Латвии с 11-го августа по 10 ноября 2021 года объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Согласно решению, пограничная служба имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу. Кроме того, в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

Ранее, 2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литвы. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. 

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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