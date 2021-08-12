Боевики на Донбассе держат в плену почти 300 украинцев, из них десятая часть – женщины

По обвинениям в шпионаже, диверсиях, измене и других политических мотивах задержаны не все. Также не каждый пленный имеет проукраинскую позицию, сказано в отчете.

Украинская сторона пытается обменять их в формате “всех на всех”.

“В частности, украинская сторона просит об освобождени 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные – получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской ИК Луганской области”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода” в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Денисова 28 июня говорила о 405 гражданах Украины, которых боевики удерживают в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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