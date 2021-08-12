 

Таран о параде на День Независимости Украины: Оставляем “совковость” в прошлом

12.08.2021, 17:44, Новости дня
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“Очень символично, что в этом году на 30-ю годовщину Независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем “совковость” в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования – и в частности военного парада как отдельного элемента этого празднования на Крещатике – будет другим”, – сказал Таран.

По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой “коробки” военных отдельно.

“Это осталось разве что в России, осуществляющей против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам”, – заявил Таран.

Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

В Минобороны подчеркнули, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие на Крещатике в столице, на параде не будет.

Контекст:

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в Минфине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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