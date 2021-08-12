В Соединенных Штатах хотят ввести ограничения для компаний Google и Apple

В законодательном органе Соединенных Штатов появился законопроект, который предполагает ограничения возможностей для монопольного развития бизнесе таких гигантов индустрии, как Google и Apple.

Речь идет о практике, сложившейся в магазинах приложений, которыми владеют эти компании. По мнению авторов ограничивающего законопроекта, гиганты современной индустрии получили сегодня слишком много возможностей контролировать весь рынок программного обеспечения.

По словам экспертов, здесь можно увидеть две основные проблемы. С одной стороны, владельцы торговых электронных площадок взымают слишком большие комиссии. С другой стороны, они по своему усмотрению дают «зеленый свет» одним разработчикам и закрывают двери перед другими.