 

Лиза Арзамасова дала откровенное интервью по поводу своей беременности

12.08.2021, 17:40, Разное
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Актриса Лиза Арзамосова из тех представительниц российского шоу-бизнеса, которые достаточно редко дают интервью. По словам супруги Ильи Авербуха, к откровенному разговору ее подтолкнула беременность.
Свои сокровенные тайны Лиза Арзамасова доверила журналистке Алене Жигаловой, став участницей ее YouTube-шоу. Звезда «Папиных дочек», которая скоро впервые станет матерью, откровенно пояснила о периоде ожидания ребенка. Актриса наслаждается своим «интересным положением» и переносит беременность хорошо. По словам жены фигуриста, это самые счастливые месяцы в ее жизни. То чувство, когда внутри зарождается новая жизнь, она считает «волшебством».

В период беременности она стала рассеянной, но при этом более чуткой. Внимание актрисы сосредоточено на том, что происходит внутри нее. При этом краски вокруг нее стали «намного ярче». Сейчас артистка чувствует невероятный подъем, а все вокруг ее восхищает и радует.



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