 

“У нас есть договор”: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

12.08.2021, 17:34, Разное
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На днях Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия (РБ) признает статус Крыма лишь тогда, когда “последний российский олигарх” начнет поставлять свою продукцию на этот полуостров. Лидер республики отметил, что в этом вопросе у него “развязаны руки” и готов принять решение, даже переступив через Будапештский меморандум.

Комментируя эти слова Лукашенко, Сергей Лавров напомнил: “У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией”. Министр иностранных дел России отметил, что, согласно этому документу, который действует 22 года, Союзным государством считается территория РБ и РФ “в соответствии с законодательством этих стран”.

Во время беседы с журналистами Лавров уточнил, что, по российскому законодательству, Республика Крым входит в состав РФ, а значит, является частью и Союзного государства, пишет LIFE.

Напомним, из-за слов Александра Лукашенко о Крыме временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева вызывали в МИД Незалежной. Там ему вручили ноту протеста. В украинском ведомстве заявили, что считают высказывание лидера соседней республики готовностью принять участие “в преступлении”, угрожающем суверенитету страны.



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