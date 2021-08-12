 

Канделаки призвала запретить проводить соревнования в США из-за отказа в визе российским спортсменкам

12.08.2021, 17:34, Разное
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После Олимпиады в Токио российские спортсменки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова собирались отправиться в США на соревнования по легкой атлетике “Бриллиантовая лига”. Однако чемпионки не могут получить визы, поэтому, вероятно, они пропустят состязание.

Генеральный продюсер телеканала “Матч ТВ” Тина Канделаки крайне возмущена. Она отметила, что до соревнований осталось всего девять дней, а решения этой проблемы до сих пор нет. По мнению Канделаки, это очередное давление на российских спортсменов со стороны западных партнеров.

Канделаки считает, что американцы должны соблюдать права всех спортсменов. В противном же случае США не должны проводить крупные спортивные состязания. Телеведущая назвала такое поведение Запада произволом, пишет “Царьград”.

“Отказ в визе нашей спортсменке явно на руку Федерации легкой атлетики США”, – написала журналистка в своем телеграм-канале.

Напомним, Олимпийские игры в Токио завершились на прошлой неделе. Победителем в медальном зачете стали США (39-41-33). Второе место занял Китай (38-32-18, третье – Япония (27-14-17), четвертое – Великобритания (22-21-22), пятое – ОК России (20-28-23).



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