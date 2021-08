Мнение: Что получается, когда чванливые доморощенные пириводчики банят сведущих людей.

Некто питерский igor_piterskiy забанил меня в своём блевничке довольно давно.

Закрыл, само собой, за дельный совет по переводу, когда я указал ему на ошибку.

Они, такие, обычно мнят себя пупами земли и всё знают. Ну-ну.

Кому стало хуже?

Уж точно не мне.

Потому что он, хотя и переводит в целом неплохо для любителя, продолжает делать ляпы, которых мог бы избежать или, хотя бы, потом поправить, получив дельный совет.

Вольному воля.

К его части, он всегда даёт ссылку на оригинал.

А я, будучи человеком не гордым, читаю все его переводы.

И натренированный глаз сразу выхватывает неточность, ошибку или грубое искажение смысла.

На грубое-то как раз я и реагирую обычно. И иду смотреть оригинал

Вот пост. Про побирушку с доходом выше 100 000 долларов в год.

Вот фраза, которая меня зацепила.

Я спросил его, как часто он бывает на разделительной полосе, и он ответил, что примерно 360 дней в году.

Вот оригинал.

I asked him how often he was at the location on the median , and he told me about 360 days a year.

Ясен пень, что в оригинале нет никакой полосы (да и на фото её не видно, мог бы допереть, если бы был поумнее, что в переводе что-то не клеится), а вопрос был, как часто мужик сидит на этом месте. Сидит он почти круглый год, без пяти дней – был ответ.

Конечно, на такие мелочи, как неидиоматичный перевод "подумайте дважды" фразы "think twice" я бы не стал тратить своего времени, но раз уж я написал 350-страничную книгу про английские идиомы и этот пост, то замечу, что правильно переводить надо: "подумай(те) хорошенько".

—