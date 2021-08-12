 

Мнение: Что получается, когда чванливые доморощенные пириводчики банят сведущих людей.

12.08.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Некто питерский igor_piterskiy забанил меня в своём блевничке довольно давно.

Закрыл, само собой, за дельный совет по переводу, когда я указал ему на ошибку.

Они, такие, обычно мнят себя пупами земли и всё знают. Ну-ну.

Кому стало хуже?

Уж точно не мне.

Потому что он, хотя и переводит в целом неплохо для любителя, продолжает делать ляпы, которых мог бы избежать или, хотя бы, потом поправить, получив дельный совет.

Вольному воля.

К его части, он всегда даёт ссылку на оригинал.

А я, будучи человеком не гордым, читаю все его переводы.

И натренированный глаз сразу выхватывает неточность, ошибку или грубое искажение смысла.
На грубое-то как раз я и реагирую обычно. И иду смотреть оригинал

Вот пост. Про побирушку с доходом выше 100 000 долларов в год.

Вот фраза, которая меня зацепила.

Я спросил его, как часто он бывает на разделительной полосе, и он ответил, что примерно 360 дней в году.
Вот оригинал.

I asked him how often he was at the location on the median, and he told me about 360 days a year.
Ясен пень, что в оригинале нет никакой полосы (да и на фото её не видно, мог бы допереть, если бы был поумнее, что в переводе что-то не клеится),  а вопрос был, как часто мужик сидит на этом месте. Сидит он почти круглый год, без пяти дней – был ответ.

Конечно, на такие мелочи, как неидиоматичный перевод "подумайте дважды" фразы "think twice" я бы не стал тратить своего времени, но раз уж я написал 350-страничную книгу про английские идиомы и этот пост, то замечу, что правильно переводить надо: "подумай(те) хорошенько".

Книжка продаётся. Кликайте на тэг Идиомы в моём ЖЖ. 

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Скандалы: Tesla в авиации

08.11 / Анне Старшенбаум пришлось объяснять сотрудникам ДПС свое поведение за рулем

12.03 / Дегтярев взял на контроль вопросы защиты прав предпринимателей

11.05 / Эндокринолог Милонова назвала основные симптомы гормонального сбоя

04.06 / Мнение: Борьба с изменениями

11.02 / Политолог Денисов: Украинцы поражают запредельно фантастическим терпением в отношении Зеленского

29.01 / Кэти Топурия опубликовала первый снимок с новорожденным сыном

02.09 / Мнение: Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

07.08 / Мнение: Россия лучшая и это бесит

22.03 / Закрыть и забыть?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика