Названы основные версии падения вертолета на Камчатке

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12.08.2021, 17:06, Новости дня
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Следствие рассматривает три основные версии падения вертолета на Камчатке: плохая погода, ошибка техники пилотирования и неисправность воздушного судна.

«На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.



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