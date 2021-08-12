Названо количество партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу

За думские мандаты будут бороться 14 партий, имеющие «парламентскую льготу». Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отмечают, что на выборах представлен весь политический спектр и найти близкую ему партию сможет любой избиратель.

Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия», завершив таким образом регистрацию участников предвыборной гонки.

В списке «Единой России» 394 кандидата, в его федеральную часть входят: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Единая Россия» стала последней партией, список которой зарегистрирован для участия в думских выборах, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Таким образом, в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая РФ – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

Российский общенародный союз, намеревавшийся принять участие в выборах, не смог собрать нужное количество подписей.

Жеребьевка по определению порядковых мест партий в избирательном бюллетене пройдет 16 августа.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш считает, что у избирателя более, чем широкий выбор. «На выборах представлен весь политический спектр: центристы, левые и правые разной степени умеренности, нишевые партии. Позиции некоторых из них радикально расходятся с курсом государства по многим вопросам. Я очень удивлюсь, если кто-то всерьез будет утверждать, что среди участников выборов нет партии, ценности которой были бы ему близки – потому что реально представлены все», – сказал он.

Директор благотворительной организации «Право и порядок», эксперт НОМ Олег Иванников также обращает внимание: в выборах участвуют только партии, обладающие «парламентской льготой» – то есть те, представители которых были избраны в региональные парламенты. «Это значит, что «парламентская льгота» – очень правильное стимулирующее решении. Партии нарастили активность на региональных выборах, конкуренция на этом уровне возросла и это в значительной степени оживило всю политическую систему», – отмечает эксперт.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.