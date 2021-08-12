Почему бывшая жена Эминема пыталась покончить с собой: главная версия

После вчерашней новости о том, что 46-летняя Ким Скотт, бывшая жена Эминема, совершила очередную попытку суицида в своем доме в Мичигане, интернет-пользователи начали высказывать предположения, что могло подтолкнуть ее на такой шаг. Известно, что в 2016 году Кимберли лечилась от депрессии, вызванной смертью ее сестры-близнеца из-за передозировки наркотиков. А за несколько месяцев до этого Ким хотела свести счеты с жизнью, направив свой автомобиль в столб.

На этот раз, считают подписчики Кимберли, она не справилась с утратой матери. 65-летняя Кэти Слак скончалась в середине июля, а 23 июля Кимберли начала публиковать в своем микроблоге в Twitter настораживающие послания:

Я даже не знаю, с чего начать, мама! Во-первых, я хотела бы сказать, я, черт возьми, лгала тебе, когда говорила, что со мной все будет в порядке… Я лгала, когда пообещала, что смогу сделать это! Я просто хотела, чтобы ты больше не болела, не страдала и не боролась за меня! Но я уверена, что ты и так это знаешь. Ты была опорой для меня и моих детей, и я не смогу тебя за это отблагодарить.

Ким Скотт с матерью

Ты научила меня быть бойцом и никогда не лажать, и пыталась научить меня любить себя так же сильно, как ты любила меня! Ты была рядом каждый раз, когда я падала, а их было много. Ты научила моих детей любить и уважать других, а также быть такими же сумасшедшими, как мы.

Ты – все, что у меня было. Мама ушла… Что мне теперь делать? Как мне не сойти с ума без тебя здесь, быть сильной? Я просто хочу, чтобы ты вернулась! Отпустить тебя было самым трудным и худшим выбором, который мне приходилось делать! Надеюсь, я не подвела тебя. Я буду скучать по тебе больше, чем ты могла бы себе представить, и я никогда не буду прежней без тебя.

Я чувствую себя, черт возьми, младенцем, который учится ходить…

Ким Скотт, 2007 год

Ким Скотт, 2004 год

Напомним, единственный браком Кимберли Скотт был с рэпером Эминемом. Их отношения начались в 1989 году, когда они еще были подростками. 16-летняя Ким и ее сестра ушли из дома и стали жить с Эминемом и его матерью. Отношения пары длились более 10 лет, прежде чем влюбленные поженились в 1999 году. Правда, через несколько лет супруги оформили развод. К тому времени Эминем успел трижды стать отцом: в 1995 году родилась Хэйли, а позже он удочерил дочь Ким от другого мужчины, Уитни, и дочь сестры Ким – Алайну Скотт. Еще Эминем является законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна. В 2006 году Эминем и Кимберли предприняли вторую попытку быть вместе, они снова официально оформили брак. Однако союз вновь развалился всего через несколько месяцев.

Хейли Джейд Скотт – единственная биологическая дочь рэпера и Кимберли Энн Скотт. Девочка родилась 25 декабря 1995 года. После развода Эминем и Ким договорились о совместной опеке над их дочерью. Спустя много лет в одном из своих альбомов рэпер попросил у дочки прощения за разводы и наркозависимость.

Жизнь у Хейли пока что гораздо спокойнее, чем у ее родителей. В 2018 году она закончила университет по специальности “Психология”, к тому же уже более пяти лет девушка встречается с ровесником Эваном Макклинтоком.

Хейли Джейд Скотт