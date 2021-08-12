“Вот это ноги! Любая балерина позавидует”. 47-летний Цискаридзе в шортах “станцевал” со статуей

На снимке 47-летний Цискаридзе в шортах и оттянув один носок принял балетную позу так, что создается впечатление, будто статуя его поддерживает, как при танце.

“Гуляя по парку музыкантов в Шекветили, я увидел статую обожаемого нами Вахтанга Чабукиани! Помню, как он тебя любил, как репетировал с тобой выпускной! К сожалению, статуя не передает весь блеск и красоту Вахтанга Михайловича, и я ее немного решил прикрыть собой! Уверен, ты посмеешься и оценишь!” – написал Цискаридзе.

За несколько часов пост артиста набрал больше 36 тыс. лайков и почти 500 комментариев.

“Боже мой! Мои любимые носочки вернулись. Обожаю”, – восхитилась снимком alex.zoe.australia.

“Какие танцующие ноги”, – оценил raushan010701.

“Ноги бомбические”, – написала allashishkina_rusallo4ka.

“Вот это ноги! Любая балерина позавидует”, – считает kids_ballet_studio.

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A post shared by Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

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