В Чернобыльской зоне восстановят автовокзал, кафе и многоэтажку. На них выделили 30 млн грн

Первые объекты, который начнут восстанавливать, – кафе “Припять”, автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В этом году будет разработан проект, в следующем начнутся строительные и ремонтные работы.

На крыше 16-этажного дома планируют оборудовать смотровую площадку, а в самом здании хотят создать музей в квартире лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, которая прибыла на Чернобыльскую АЭС после аварии. Кафе “Припять” известно своими витражами, реновация коснется и их, отметили в сообщении.

В 2021 году на реновацию объектов в зоне отчуждения выделили 30 млн грн.

В 2022 году рассматривается начало реновационных работ на радиолокационной станции “Дуга”, бассейн Лазурный и отель “Полесье”. Рассматриваются и другие объекты, которые будут восстанавливать: кинотеатр “Прометей”, дворец культуры “Энергетик” и речной вокзал.

Некоторые проекты в Припяти будут реализовывать с привлечением инвесторов, сообщила советник министра экологии и руководитель проекта реновации Лала Тарапакина.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщало 18 июня, что с 22 июня в зоне отчуждения возобновляются путешествия по велосипедным и водным маршрутам.

С начала 2021 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило 32 тыс. туристов. Об этом 12 августа сообщил глава “Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения” Кирилл Гарник.

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