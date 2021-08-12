 

“Это уже не шантаж”. Чубаров оценил слова оккупантов из РФ о “последствиях” для участников Крымской платформы

12.08.2021, 16:52, Новости дня
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Глава Меджлиса прокомментировал слова “зампредседателя Совета министров Крыма” Георгий Мурадов, который, согласно “РИА Новости”, заявил, что запланированный на 23 августа саммит Крымской платформы “может обернуться для его участников болезненными последствиями”.

“Шантаж России не удался и большое количество участников Крымской платформы подтвердили свой приезд. Теперь пошли такие брутальные, прямые угрозы. Это уже не шантаж, это уже ультиматум. Ближе к 23 августа, я думаю, что в ход пойдет тяжелая артиллерия в виде должностных лиц России высокого ранга”, – сказал Чубаров.

Он назвал абсурдной угрозу Мурадова.

“Никто не имеет намерения ставить под сомнение территориальную целостность России в отношении Крыма – в цивилизованном мире просто никто не признает попытки незаконной аннексии Крыма”, – объяснил Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 августа сообщал в Twitter, что количество участников саммита Крымской платформы выросло до 38.

В июле глава МИД Украины пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы “не облегчать дело Службе внешней разведки РФ”.

Известно, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. США будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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