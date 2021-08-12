 

Ребров заявил, что был бы счастлив возглавить сборную Украины, но связан контрактом с клубом

12.08.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны”, – отметил Ребров.

Контекст:

СМИ называли 47-летнего Реброва главным претендентом на должность тренера сборной Украины после ухода с команды Андрея Шевченко.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко 6 августа заявлял, что сборную возглавит украинский тренер.

Мирон Маркевич, который был главой комитета национальных сборных команд УАФ с июля 2016 года, сообщил 7 августа, что завершает работу в футбольной ассоциации. По его словам, новым тренером национальной футбольной команды станет Ребров.

Ожидалось, что нового тренера сборной назначат на исполкоме УАФ 9 августа, но на заседании комитета обсудили только кандидатуры. Следующее заседание исполкома УАФ должно было состоятся сегодня, но его перенесли на 17 августа.

Ребров подписал контракт с “Аль-Айном” 6 июня. СМИ сообщали, что у тренера есть проблемы с тем, чтобы разорвать соглашение с этим клубом.

Если Реброву не удастся договорится с “Аль-Айном”, национальную команду может возглавить тренер юношеских сборных страны Александр Петраков. Он – второй в списке кандидат, отмечали СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Катастрофа Ан-26Ш под Харьковом. Венедиктова заявила, что расследование на завершающем этапе

18.07 / Число жертв наводнения в Германии возросло до 156 человек

30.06 / Разработан проект создания дальневосточной авиакомпании

02.01 / Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне

20.04 / На автосалоне в Шанхае состоялся дебют Nissan X-Trail 2022 года

25.04 / Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

25.04 / Мужчину, который с топором громил кассы супермаркета в Мариуполе, арестовали без права залога

11.12 / SRF – в Швейцарии выяснили, чем тканевые маски лучше одноразовых

21.07 / Лавров: Обязательство Германии обеспечить транзит российского газа через Украину в связи «Северным потоком – 2» поражает

24.06 / Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика