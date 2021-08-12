 

Ратко Младич: «Однажды я рассказал Шойгу, как с помощью баржи и трех десятков мусульман можно устроить сербам праздник. Мы долго хохотали»

12.08.2021, 16:51, Разное
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Сербский генерал Ратко Младич, признанный Гаагским трибуналом виновным в военных преступлениях, прокомментировал слова Сергея Шойгу о том, как ему посчастливилось работать вместе с Младичем. Генерал, отбывающий пожизненный срок в тюрьме ООН, поделился воспоминаниями о своей первой встрече с Шойгу.

«Это было в конце 90-х. Сергей прибыл в Сербию в качестве министра по чрезвычайным ситуациям с гуманитарной миссией для восстановления жилья и инфраструктуры. Однажды после долгого и тяжелого дня мы сидели на берегу реки и делились приятными моментами из жизни. Наблюдая, как Сава впадает в Дунай, я вспомнил одну историю из своего славного военного прошлого. После очередной успешно проведенной операции по восстановлению конституционного порядка на территории Югославии мы захватили в плен около 30 мусульман. Отправить их в лагерь для военнопленных не представлялось возможным, но нам повезло, что рядом была река и очень вместительная баржа. Вопрос решился сам собой и мы хорошо это отметили с моими ребятами. Мы долго смеялись, а потом Сергей поблагодарил меня за ценный совет. Он сказал, что в России полно рек, но российские правозащитники будут против таких методов», — сказал Младич.

Младич добавил, что очень сожалеет о том, что его общение с Шойгу прервалось из-за надуманного и политически мотивированного приговора. Генерал надеется, что рано или поздно ему все же удастся лично встретиться с министром обороны России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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