Найдены доказательства наличия жизни на Марсе в прошлом

На Марсе все-таки могла быть жизнь. К такому выводу пришли ученые, проанализировав образцы грунта, доставленные с Красной планеты. Особое внимание привлекла глина, насыщенная калием.

По словам экспертов, такие отложения могут образоваться только в весьма стабильных планетарных условиях. Аналогичную глину можно найти на Земле, но не на других планетах.

Ученые, таким образом, повысили шансы для того, что некогда на Марсе развивалась жизнь, но затем случилась какая-та катастрофа космического масштаба, которая привела к вымиранию живых организмов. Что именно могло случиться, остается загадкой, которую предстоит разгадать науке в будущем. Нужно собрать больше информации о соседней планете.