 

Образовательные учреждения Хакасии могут остаться без охраны

12.08.2021, 16:50, Новости дня
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Мэрия города Абакана не смогла оплатить 2 миллиона рублей долга охранному предприятию. Это значит, что школы и детсады города могут остаться без охраны.

Охранная организация, обслуживающая 20 местных школ и детских садов, обратилась в СМИ города и сообщила, что скорее всего к началу учебного года их сотрудники не смогут выйти на работу из-за невозможности оплаты труда.

Директор рассказал, что городской бюджет должен им порядка 2 миллионов рублей. Если администрация не заплатит за услуги, то осенью рассчитываться с работниками фирма не сможет. Это значит, что охраны в учреждениях образования в полном объеме не будет.

— Та, ситуация, которая происходит сейчас с бюджетами разных уровней в республике напоминает очень грустный анекдот. А все потому, что республиканская власть довела ситуацию просто до предела, ведь все бюджетные процессы взаимосвязаны. Мы вынуждены обратиться в прокуратуру с требованием разобраться в этой ситуации. Охрана в образовательных учреждениях просто необходима. Все помнят трагические события со стрельбой в школах, и пускать дело на самотек в данном вопросе нельзя, — прокомментировал предприниматель и правозащитник Алексей Хабаров.



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