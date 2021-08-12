 

Депутат Федоров назвал расследование BBC частью информационной войны против России

12.08.2021, 16:50, Новости дня
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К псевдорасследованию BBC о россиянах в Ливии нужно относиться как к слухам, которые распространяются со злым умыслом. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

По его словам, россияне должны осознать, что в настоящее время нет никаких средств защиты от лжи, а другие страны будут нагло и открыто клеветать на Россию.

Накануне британское новостное агентство выпустило «расследование», которое призвано убедить западное сообщество в присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии. В основу лег найденный в североафриканской стране планшете, который якобы принадлежал российскому бойцу.

Федоров усомнился в правдивости расследования, поскольку электронное устройство является ненадежным и спорным доказательством. В таком случае, по словам депутата, британские журналисты предлагают своим читателям поверить на слово в вопросе достоверности гаджета.

«Придумывают планшет, придумывают какую-то чушь по поводу найденного планшета, который, естественно, кто-то изготовил, подбросил, набил туда то, что посчитал нужным. Может, просто нашли планшет мафиози из Ливии. Это используют для информационной войны. Сама по себе это технология войны обмана», — считает Федоров.

Ранее агентство BBC опубликовало видео-расследование, целью которого стала попытка доказать участие «ЧВК Вагнера» в ливийском конфликте. В гаджете, по утверждению британских журналистов, были найдены карты на русском языке, позывные бойцов, а также некоторые видеоматериалы. При этом само расследование обилует нестыковкам и противоречивыми домыслами.



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