«Чувство числа» определяет математические способности

Как пояснили ученые из Белгородского госуниверситета, у людей с хорошими математическими способностями всегда особый склад ума и по-иному происходит мозговая деятельность. Исследовав данный феномен, специалисты говорят об особом «чувстве числа», которое характерно не для всех.

Также исследователи поясняют, что некоторые люди могут примерно определять количество объектов, которые они видят перед собой. Для этого им вовсе не нужно вести подсчет. Если вы обладаете таким качеством, то «чувство числа» у вас хорошее.

Способности такого рода позволяют интуитивно, но достаточно точно определять самую короткую дорогу, с наименьшей погрешностью прогнозировать, сколько денег вы сегодня потратите в супермаркете, становиться в самую короткую очередь, не пересчитывая количество людей, и т.д.