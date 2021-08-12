Принц Чарльз возмущен, что его брат Эндрю 20 лет живет с женой после развода

Еще в 1996 году принц Эндрю и его супруга рассказали о том, что разводятся. Однако прошло более 20 лет, а они до сих пор живут вместе в Королевской ложе. Этот факт очень возмущает его брата – принца Чарльза.

Супруги проживают в парке, расположенном неподалеку от Виндзорского замка. В Королевской ложе, где они обитают почти всю свою супружескую жизнь, тридцать комнат. По словам инсайдера, королева Елизавета II «нежно относится к Саре Фергюсон». Ее позицию не разделяет принц Чарльз, который считает такое поведение своего брата Эндрю возмутительным.

У герцогов Йоркских двое дочерей – принцесса Евгения и Беатрис. В 2019 году принц Эндрю вынужден был отказаться от выполнения королевских обязанностей из-за разразившегося скандала. Девушка из Великобритании обвинила его в изнасиловании.

Источник: teleprogramma.pro