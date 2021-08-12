Мнение: Независимо от пола: За «шкуру» спустят шкуру!

«Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!»

(ДДТ & Юрий Шевчук – Родина)

Илья Яшин, мундеп Красносельского района, человек современный и прогрессивный. Всем своим видом показывающий, что любые современные тенденции ему не чужды, будь то волонтерство в «Ночлежке» или организация несогласованных акций протеста. Казалось бы, и так называемую «новую этику» Илья тоже разделяет.

«Нельзя к женщинам приставать, нельзя какие-то вещи говорить», — сформулировала дискурс журналистка «Новой газеты» в ходе интервью с муниципальным депутатом.

И вот здесь оппозиционер несколько выпадает из современного контекста. В своем скандальном ролике «Шкуры в погонах» он не отказал себе в удовольствии назвать так «девушек с пониженной социальной ответственностью», которых используют спецслужбы для дискредитации политических оппонентов.

Яшин, понимая, куда клонит интервьюер, прибегает к классическому приему, пытаясь снять с себя часть ответственности фразой «в этом я, конечно, не специалист». Можно подумать, что для того, чтобы рассуждать на такие темы, нужно иметь научную степень.

Жаргонное просторечие Яшин переводит в плоскость искусства, сравнивая свои ролики с творчеством Шевчука, а конкретно со строчкой из песни «Родина». Но это так не работает!

Воинствующие феминистки, радеющие как раз за «новую этику», уж ему-то «за шкуру» шкуру бы спустили! А попутно разъяснили, что само употребление подобных слов в речи уже является прямым оскорблением чести и достоинства любой уважающей себя женщины. Заодно и побитых им и Собчак журналисток вспомнили (Собчак бы, конечно, простили: она ведь девочка и «новой этикой» бравирует).

Может, оппозиционер и не хотел кого-то обидеть, но оставляя за со собой право «шкур называть шкурами», Яшин расписывается в собственном непрофессионализме, попутно настраивая против себя потенциальных избирателей. Лучше бы извинился на всякий случай, а уже потом пустился в размышления на «деликатные» темы.

В любом случае оппозиционеру стоит выражаться политкорректней: в Красносельском районе тоже живут сторонники «новой этики», которые вполне могут «подсесть на следующей остановке и пояснить, почему у них на рюкзаке радужный значок» — и еще много чего. Тут и Шевчук не поможет!

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