 

Лавров назвал причину непризнания Крыма западными странами

12.08.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страны Запада не признают официально Крым российским исключительно для того, чтобы выводить Россию из равновесия, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все они прекрасно осознают, что Крым российский, и исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. 

Ранее Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в ЕС

16.07 / NYT: США могут запретить членам Компартии Китая въезд в страну

01.01 / Заразившийся коронавирусом Грачевский попал в реанимацию

11.06 / Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»

13.01 / Вскоре должна быть разработана «вакцина от курения»

07.12 / Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование

06.11 / В Беларуси силовики пришли с обыском к 73-летней активистке Багинской

09.06 / В Оренбурге суд назначил сроки насмерть забившим прохожего подросткам

26.06 / “Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

11.10 / Степанакерт подвергся новому обстрелу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика