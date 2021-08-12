Лавров назвал причину непризнания Крыма западными странами

Страны Запада не признают официально Крым российским исключительно для того, чтобы выводить Россию из равновесия, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все они прекрасно осознают, что Крым российский, и исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».