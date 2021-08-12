 

Стала известна цена переброски мигрантов в Европу из Литвы нелегальными перевозчиками

12.08.2021, 16:12, Новости дня
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Организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро, сообщают местные СМИ.

Национальное радио LRT, команда сотрудников которого провела журналистское расследование, сообщает, что литовцы тоже участвуют в международной сети незаконной транспортировки мигрантов, передает ТАСС.

«Путь из Литвы в Германию стоит от 3 до 8,5 тыс. евро. Тем, кто заплатил максимальную сумму, обещают поддельные документы», – утверждает радио.

Среди участников незаконного трафика были установлены литовские компании, занимающиеся грузоперевозками по международным маршрутам. Утверждается, что часть схем побега из Литвы координируется носителями арабского языка, которые просят оплатить поездку через так называемые страховые компании в Турции.

«Это позволяет обойти традиционную банковскую систему и не оставить следов финансовых транзакций», – указало LRT.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей является рукотворным, это элемент гибридной войны.

Напомним,  Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов – это люди из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки, Конго, Камеруна, Афганистана.

При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Тем временем ЕК отказалась финансировать строительство стены на границе стран ЕС с Белоруссией. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов превысило 2,6 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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