 

Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре

12.08.2021, 16:12, Новости дня
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Боевики движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) захватили больницу в Кандагаре, в городе идут бои.

«Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади города», – передает РИА «Новости»  со ссылкой на источник.

Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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