 

Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности

12.08.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам певца, само признание о том, что он испытывает влечение как к мужчинам, так и женщинам, родители восприняли нормально.

“Абсолютно нормально [отреагировали]. Они больше переживали за меня, какой будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, как будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: “Ну слушайте, спросят вас, что это такое ваш сын устроил, ответьте – спросите его. Может, он вам в директ и ответит” – рассказала певец.

Понизив голос, он добавил, что на самом деле не ответит.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса “Евровидение”.

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на “Евровидении” в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

5 июля 2021 года во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

26 июля стало известно, что певец после своего признания в бисексуальности начал получать угрозы от подписчиков его страниц в сетях. 3 августа Бочаров признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Дегтярев вручил премии заслуженным ученым Хабаровского края

25.06 / Подъем воды в Днестре угрожает Черновицкой, Винницкой и Одесской областям, трассу Одесса – Рени перекроют

07.12 / Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

21.10 / Коронавирус не отступает — европейцы надеются на лучшее, но готовятся к худшему

30.08 / Отрицающий присутствие Ефремова за рулем во время ДТП свидетель прошел полиграф

21.04 / Наблюдатели ОБСЕ рассказали о гибели двухлетней девочки на оккупированном Донбассе в феврале. В ее доме взорвалась граната

25.07 / “Плакала каждый день”. Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях

03.08 / Ученые рассказали о вреде микропластика для организма человека

16.07 / Tagesspiegel – «делать одно и не пренебрегать другим» — Москва возглавила рейтинг стремительно меняющихся городов

25.01 / Следком в Москве после протестов в поддержку Навального возбудил уголовное дело из-за нарушения карантина – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика