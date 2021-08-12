 

В Испании разрешили испытать на людях первую произведенную вакцину от COVID-19

12.08.2021, 15:58, Новости дня
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Вакцину PHH-1V разработала испанская фармкомпания Hipra. Для ее испытания выберут несколько десятков добровольцев из больничных центров. Их разделят на группы, первая получит самый низкий объем дозы. 

После оценки данных о безопасности добровольцев переведут на следующий объем, каждому участнику испытания сделают две прививки с интервалом 21 день.

Испанское издание El Pais уточнило, что к первому этапу испытаний привлекут 30 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Добровольцы  не будут знать, получили ли они вакцину PHH-1V, или будут находиться в контрольной группе, которая получит две дозы мРНК-вакцины, например Pfizer-BioNTech. 

В Hipra уверяют, что вакцина PHH-1V эффективна против “индийского” штамма коронавируса. Также в компании заявили, что смогут произвести 1,2 млрд доз вакцин до 2023 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Испании, с начала эпидемии в стране подтвердили почти 4,7 млн случаев COVID-19. Дозу вакцины получили около 64 млн человек.

Испанская вакцина PHH-1V базируется на двух рекомбинантных белках, один из которых соответствует альфа-варианту, а другой –бета-варианту. Вместе они образуют структуру, которая называется димер и имеют компонент, который повышает иммунную реакцию, сообщило AEMPS. Такая комбинация способна вызвать иммунный ответ на один из белков вируса SARS-CoV-2 — белок S. Схожую технологию применяют при разработке вакцин Novavax и Sanofi/GSK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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