 

Боярский, Табаков, Говорухин. Телеканал “Интер” внепланово проверят из-за трансляции фильмов с актерами из “черного списка”

12.08.2021, 15:58, Новости дня
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Нарушения выявили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире “Интера” транслировались такие фильмы:

“Место встречи изменить нельзя” при участии Станислава Говорухина;
“Узник замка Иф” при участии Михаила Боярского;
“Д’Артаньян и три мушкетера” с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
“По семейным обстоятельствам” при участии Евгения Стеблова;
“Большая перемена” с участием Валентины Талызиной.

Проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября на адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Регулятор отметил, что это уже третья проверка за подобные нарушения, назначенная телеканалу “Интер” в течение последнего месяца.

“Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины”, – подчеркнули в Нацсовете.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.

Боярский, Говорухин, Табаков и Талызина в марте 2014 года поддержали действия России и позицию президента РФ Владимира Путина относительно Крыма. 

Фрейндлих в 2016 году в интервью “Аргументам и Фактам” поддержала решение России аннексировать Крым. “Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш”, – сказала она. 

Стеблов в 2014 году заявлял, что “никогда не представлял себе Крым вне России”, а в Украине “фактически легализован нацизм”, писал “Крым 24”.

Алферова также поддерживала действия властей РФ в 2014 году. “Я люблю Россию и Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно, и пойду за ним куда угодно. Я верю нашему телевидению. Нельзя заменить картинку ликующих крымчан на массовку, я – актриса, и я знаю, как выглядит массовка”, – цитировала ее “КП в Украине”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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