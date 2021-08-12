 

«Роскосмос» инвестирует в нанотехнологии 900 миллионов рублей

12.08.2021, 15:56, Новости дня
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Колоссальную сумму – более 900 миллионов рублей – потратит корпорация «Роскосмос» на разработки в области нанотехнологий. В результате до 2025 года должны быть представлены инновационные решения для дальнейшего развития ракетно-космической техники.

Эти деньги пойдет как на исследования, так и на создание новых наноматериалов и нанотехнологий, поясняют представители госкорпорации.

Отечественная космонавтика всегда была на передовых позициях в мире, напоминают эксперты. Однако прогресс не стоит на месте. Для того чтобы сохранять свои лидирующие позиции, необходимо финансировать новые разработки в данной отрасли. К сожалению, стоит все это недешево. Однако отставание может обойтись значительно дороже.



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