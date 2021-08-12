 

В РФ создали новые датчики для прогноза погоды

12.08.2021, 15:56, Новости дня
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Российские ученые из МФТИ представили недорогой датчик для прогноза погоды собственной разработки. Также в создании нового прибора участвовали специалисты из Центральной аэрологической обсерватории.

По словам ученых, новый российский датчик позволяет собирать более точную информацию о состоянии погоды. В результате и прогнозы можно составлять с меньшими погрешностями.

В частности, прибор достаточно точно определяет высоту облаков, их нижнюю и верхнюю границу. Он сразу же фиксирует наличие осадков, даже если они незначительны. Кроме того, измерение параметров дублируется применением различных методов. Как поясняют специалисты, новый прибор универсален. Однако особо полезен он будет в Арктике.



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