Дмитрий Нагиев рассказал, что вакцинировался от COVID-19 семь раз

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Нагиев пояснил о том, что он прививался от COVID-19 семь раз. Фолловеры оценили его чувство юмора и отметили, что после такого опыта актер может вакцинировать всех желающих даже «взглядом с экрана».

Дмитрий Нагиев отметил, что подписчики не обязаны смотреть на его снимки круглые сутки. Если кому надоест, то телеведущий предлагает вакцинироваться. По его словам, после семи прививок он способен «прививать других людей собственными слюнями». Поклонники оценили иронию популярного актера и засыпали его восторженными комментариями.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Нагиев занял 27-ю строчку в рейтинге самых успешных представителей российского шоу-бизнеса.