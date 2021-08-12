 

Заместитель мэра латвийского города пожаловался на невозможность реабилитации нацизма

12.08.2021, 15:31, Разное
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Первый заместитель мэра города Даугапвилс Витаутас Бургас обвинил жителей города в неприятии “нацистского прошлого” Латвии. 

В частности, политик сетует, что столкнулся со сложностями в переименовании улиц города в честь офицеров Латышского добровольческого легиона СС и в установлении памятника деятелю НСДАП Генриху Гиммлеру в сквере Пумпура.  Эти инициативы были внесены Бургасом на рассмотрение в администрацию города, но отклонены в связи с многочисленными протестами жителей.

“Меня глубоко беспокоит тот факт, что часть горожан не только не желает примириться с историей своей страны, но и активно препятствует возрождению исторической памяти латвийского народа” – сообщил политик в “Твиттере”. 

Ранее Бургас прославился внедрением инициативы по сносу городского кладбища деятелей областного отделения КПСС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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