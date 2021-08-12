Лавров пошутил по поводу стереотипов о России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит ничего плохого в том, что РФ у жителей многих стран мира ассоциируется с такими символами как водка, балалайка и медведи. По его словам, косолапые в РФ чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США.

«Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По мнению Лаврова, гораздо лучше, чтобы эти «символы» РФ вызывали позитивные эмоции и улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у многих людей такой символ США, как индейцы.

«Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», – пошутил министр.

По его словам, подобные символы идут «от жизни» и «никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было».

Ранее опрошенные ВЦИОМ россияне заявили, что иностранцы, когда думают о России, вспоминают медведей, водку и президента Владимира Путина.