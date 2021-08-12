 

Тренер Магучих заявила о стрессе у украинской спортсменки после травли

12.08.2021, 15:18, Новости дня
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Травля в социальных сетях украинской спортсменки Ярославы Магучих стала для нее серьезным стрессом, сообщила тренер легкоатлетки Татьяна Степанова.

«Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и их пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же… Мы приезжали в разные страны и я всегда говорила, какая у нас красивая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс», – сказала Степанова в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германию, в Россию, на Кипр или в Австрию. «Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», – подчеркнула Степанова.

Она отметила, что перед соревнованиями в Токио Магучих травмировалась – подвернула лодыжку, потому спортсменка 10 дней до начала Олимпиады не тренировалась.

«Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее», – заверила Степанова.

Ранее сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики».

Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.



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