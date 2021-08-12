«Умирает более 2000 человек каждый день»: эксперт о занижении статистики COVID-19 в РФ



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По мнению Драгана, федеральный оперштаб искажает данные региональных оперштабов и занижает цифры по отдельным регионам.

«Здесь срезали две смерти, тут пять, здесь десять — все, чтобы не показать больше 799 смертей», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

В качестве примеров Драган приводит данные по субъектам федерации, которые он собрал и проанализировал самостоятельно. Он отметил, что региональные показатели смертности не слишком надежны и «демонстрируют всевозможные статистические аномалии». Но даже если суммировать имеющиеся цифры, в результате получится значительно больше заявленных 799 смертей. Так, по оценкам аналитика, по состоянию на 11 августа в РФ от COVID-19 умерло 829 человек.

«С какими-то регионами занижение систематическое, в каких-то цифры занижаются только по необходимости. Например, когда официально по стране набирается больше 800 смертей. Кумулятивные суммы тоже не бьются», — рассказал Драган.

Эксперт упомянул Воронежскую область, где по официальным данным от COVID-19 умерло 4611 человек, тогда как оперштаб насчитал на тысячу меньше — 3617. При этом от пневмонии с начала эпидемии в области скончалось более 6700 человек. Аналитик также назвал больше десятка регионов, где систематически искажается статистика, а в некоторых просто не публикуются данные по смертности.

«Смертность занижается на местах. Смертность искажается на уровне регионов. Тем же занят и федеральный оперштаб. И несмотря на все искажения, даже по официальной статистике на Россию приходится 8,3−8,5% общемировой смертности от ковида — и всего 3,5−3,8% от всех выявленных случаев», — написал аналитик, отметив, что избыточная смертность окажется еще выше — в 3-3,5 раза, что подкрепляется первыми данными за июль из региональных ЗАГСов. По оценкам Драгана, в июле коронавирус унес 75-85 тысяч жизней в России.

«И пока оперштаб отчаянно пытается удержаться в пределах 799 смертей, по стране умирает более 2 тысяч человек. Каждый день», — заключил эксперт.

Сегодня, 12 августа, оперштаб сообщил, что в Росссии за сутки скончались 808 человек, выявлено 21 932 новых случая.